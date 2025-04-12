ЦСКА догнал «Спартак»! У Николича пять побед подряд и шанс включиться в гонку за золотом

Тороп в старте на искусственном поле в Оренбурге — уже привычная для ЦСКА история. Год назад Акинфеев тоже занял место на скамейке запасных, а вот в целом ротация армейского состава оказалась внушительной даже по меркам Марко Николича. Виллиан Роша, Кисляк, Пьянич и Обляков — вот и все участники победного дерби с «Динамо». Но это типичный стиль серба, тогда как у «Оренбург» перестановки в основе были вызваны медицинскими причинами. Причем среди запасных субботнюю игру вынужденно начали герои встречи в Нижнем Новгороде — открывший счет Касимов и автор двух голевых передаче Гюрлюк, который своей игрой в РПЛ заинтересовал «Бешикташ».
И, судя по происходившему на поле большую часть первого тайма, в меньшей степени кадровые изменения сказались на уральцах. Начали они как настоящие хозяева. Первая же атака завершилась фолом на Марине около угла штрафной, а вскоре Торопу пришлось переводить мяч через перекладину после дальнего удара Рыбчинского. Но при этом — несмотря на повышенную активность и двукратный перевес во владении (66−34 к перерыву) — конкретики в завершении «Оренбургу» не хватало. 12−1 по ударам (3−1 в створ) мало во что вылились. А самый опасный момент случился на последних минутах тайма, когда при выходе со своей половины прессингом накрыли Бистровича, но Савельев пробил выше ворот.
В целом же оборона ЦСКА работала как часы. Все-таки три «сухаря» и всего два пропущенных мяча в пяти весенних турах — это знак качества. Про другие линии такого не скажешь. Особенно про атаку. С одной стороны, форварды — люди зависимые, и мячами их в первые 45 минут снабжали плохо. С другой — Алеррандро пока только ищет себя в новой команде, и данный процесс идет со скрипом. В таких ситуациях процесс ускоряют голы — и шанс был, но лучший бомбардир предыдущего чемпионата Бразилии чуть-чуть не успел к кроссу соотечественника Келлвена. Настоящий же опасный момент удалось выжать при стандарте Пьянича. Но Глебову не позволил отличиться Москвичев.
В общем, замены напрашивались уже в перерыве, и они могли дать мгновенный эффект. Причем в первой же атаке в центре внимания оказался не форвард Мусаев, а латераль Гайич, чья передача нашла в штрафной Кисляка. От гола после его удара в касание отделили считанные сантиметры. Это, впрочем, детали. Главное — ЦСКА положил мяч на газон, улучшил контроль и стал активнее использовать фланги. Как результат — включение Кругового под передачу Бистровича, и Обляков решил эпизод за счет хладнокровия, техники и неловких действий Караташа. Потрясающая эффективность системы Николича и четкое понимание игроками своих задач!
Только это не означало, что игра развернулась на 180 процентов. «Оренбург» стойко пережил пропущенный гол, а травма активного Марина (ранее после столкновения головами с Рошей пришлось менять Татаева), как оказалось, сыграла в пользу хозяев. Точнее, остроты добавил выход Гюрлюка. Возможность сравнять счет у Башича была роскошная, однако исполнение подвело, да и удивить Торопа таким ударом нереально. В целом же можно констатировать: последняя команда в таблице серьезно напрягла претендента на медали.
Где-то минимальный перевес пришлось сохранять на характере — за счет самоотверженной работы в собственной штрафной и на подступах к ней. Звучит банально, но именно таких простых вещей не хватило в пятницу «Спартаку». Теперь же выигравший пять раз подряд ЦСКА (шесть — с учетом Кубка) сравнялся с принципиальным соперником по набранным очкам. С таким темпом добившие аутсайдера голом Койта армейцы не просто сражаются за медали — они могут вмешаться в золотую гонку.