ЦСКА догнал «Спартак»! У Николича пять побед подряд и шанс включиться в гонку за золотом

В целом же оборона ЦСКА работала как часы. Все-таки три «сухаря» и всего два пропущенных мяча в пяти весенних турах — это знак качества. Про другие линии такого не скажешь. Особенно про атаку. С одной стороны, форварды — люди зависимые, и мячами их в первые 45 минут снабжали плохо. С другой — Алеррандро пока только ищет себя в новой команде, и данный процесс идет со скрипом. В таких ситуациях процесс ускоряют голы — и шанс был, но лучший бомбардир предыдущего чемпионата Бразилии чуть-чуть не успел к кроссу соотечественника Келлвена. Настоящий же опасный момент удалось выжать при стандарте Пьянича. Но Глебову не позволил отличиться Москвичев.