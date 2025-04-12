Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА догнал «Спартак»! У Николича пять побед подряд и шанс включиться в гонку за золотом

Непростой матч в Оренбурге.

Источник: ФК «Оренбург»

Тороп в старте на искусственном поле в Оренбурге — уже привычная для ЦСКА история. Год назад Акинфеев тоже занял место на скамейке запасных, а вот в целом ротация армейского состава оказалась внушительной даже по меркам Марко Николича. Виллиан Роша, Кисляк, Пьянич и Обляков — вот и все участники победного дерби с «Динамо». Но это типичный стиль серба, тогда как у «Оренбург» перестановки в основе были вызваны медицинскими причинами. Причем среди запасных субботнюю игру вынужденно начали герои встречи в Нижнем Новгороде — открывший счет Касимов и автор двух голевых передаче Гюрлюк, который своей игрой в РПЛ заинтересовал «Бешикташ».

И, судя по происходившему на поле большую часть первого тайма, в меньшей степени кадровые изменения сказались на уральцах. Начали они как настоящие хозяева. Первая же атака завершилась фолом на Марине около угла штрафной, а вскоре Торопу пришлось переводить мяч через перекладину после дальнего удара Рыбчинского. Но при этом — несмотря на повышенную активность и двукратный перевес во владении (66−34 к перерыву) — конкретики в завершении «Оренбургу» не хватало. 12−1 по ударам (3−1 в створ) мало во что вылились. А самый опасный момент случился на последних минутах тайма, когда при выходе со своей половины прессингом накрыли Бистровича, но Савельев пробил выше ворот.

В целом же оборона ЦСКА работала как часы. Все-таки три «сухаря» и всего два пропущенных мяча в пяти весенних турах — это знак качества. Про другие линии такого не скажешь. Особенно про атаку. С одной стороны, форварды — люди зависимые, и мячами их в первые 45 минут снабжали плохо. С другой — Алеррандро пока только ищет себя в новой команде, и данный процесс идет со скрипом. В таких ситуациях процесс ускоряют голы — и шанс был, но лучший бомбардир предыдущего чемпионата Бразилии чуть-чуть не успел к кроссу соотечественника Келлвена. Настоящий же опасный момент удалось выжать при стандарте Пьянича. Но Глебову не позволил отличиться Москвичев.

В общем, замены напрашивались уже в перерыве, и они могли дать мгновенный эффект. Причем в первой же атаке в центре внимания оказался не форвард Мусаев, а латераль Гайич, чья передача нашла в штрафной Кисляка. От гола после его удара в касание отделили считанные сантиметры. Это, впрочем, детали. Главное — ЦСКА положил мяч на газон, улучшил контроль и стал активнее использовать фланги. Как результат — включение Кругового под передачу Бистровича, и Обляков решил эпизод за счет хладнокровия, техники и неловких действий Караташа. Потрясающая эффективность системы Николича и четкое понимание игроками своих задач!

Только это не означало, что игра развернулась на 180 процентов. «Оренбург» стойко пережил пропущенный гол, а травма активного Марина (ранее после столкновения головами с Рошей пришлось менять Татаева), как оказалось, сыграла в пользу хозяев. Точнее, остроты добавил выход Гюрлюка. Возможность сравнять счет у Башича была роскошная, однако исполнение подвело, да и удивить Торопа таким ударом нереально. В целом же можно констатировать: последняя команда в таблице серьезно напрягла претендента на медали.

Где-то минимальный перевес пришлось сохранять на характере — за счет самоотверженной работы в собственной штрафной и на подступах к ней. Звучит банально, но именно таких простых вещей не хватило в пятницу «Спартаку». Теперь же выигравший пять раз подряд ЦСКА (шесть — с учетом Кубка) сравнялся с принципиальным соперником по набранным очкам. С таким темпом добившие аутсайдера голом Койта армейцы не просто сражаются за медали — они могут вмешаться в золотую гонку.

Оренбург
0:2
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Марко Николич
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
(Данил Круговой)
55′
Секу Койта
(Рифат Жемалетдинов)
90+4′
Составы команд
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
35
Казымджан Караташ
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
90
Максим Савельев
5
Алексей Татаев
10′
41′
4
Данила Хотулев
20
Дмитрий Рыбчинский
85′
19
Ацамаз Ревазов
80
Джимми Марин
53′
7
Эмирджан Гюрлюк
9
Брайан Мансилья
85′
96
Алексей Барановский
ЦСКА
49
Владислав Тороп
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
90
Матвей Лукин
53′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
46′
22
Милан Гайич
63′
15
Миралем Пьянич
74′
19
Рифат Жемалетдинов
17
Кирилл Глебов
74′
20
Секу Койта
25
Кристиян Бистрович
68′
21
Аббосбек Файзуллаев
7
Алеррандро
46′
11
Тамерлан Мусаев
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
19
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти