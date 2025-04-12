ЦСКА повторил достижение команды Газзаева по успешности старта календарного года в РПЛ

Всего после возобновления Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 16 очков в шести встречах. В последний раз армейцы также успешно начинали календарный год в 2002-м, когда команду возглавлял Валерий Газзаев. При нём ЦСКА тоже набрал 16 очков в шести играх. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.