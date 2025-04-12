Тренер «Оренбурга» Слишкович — о поражении от ЦСКА: даже ничьей был бы недоволен

«У “Оренбурга” было преимущество по всем показателям. Кроме самого главного. Причина? Если бы была ничья, я был бы очень недоволен, а о поражении даже не говорю. У нас было всё, чтобы победить, но, к сожалению, не хватило нескольких моментов, концентрации, ударов в створ. Случилось так, что такая сильная команда как ЦСКА наказала за одну маленькую ошибку в штрафной, контратаку я не считаю.



Моё мнение — “Оренбург” должен был выиграть. ЦСКА просто не знали, как ответить ни на наш прессинг, на игру особенно в первом тайме, но сейчас это только слова. Мы остались без очков. Продолжаем дальше работу, ждём следующую игру и мы должны попробовать её выиграть», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».