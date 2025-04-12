Николич рассказал, что ему не понравилось в игре ЦСКА в победном матче с «Оренбургом»

По‑моему, это первая игра в 2025 году, где преимущество по владению мячом на стороне соперника. Видимо, было сложно нам удержать контроль, а когда это получалось, мы полностью контролировали игру, но это были маленькие отрезки. Можно сказать, что мы нашли их ритм. Там есть куча причин, почему это так, там и замены в команде, и много физических потерянных сил в предыдущих играх у многих наших футболистов. Всей ротацией с предыдущих игр очень доволен. Спасибо болельщикам, которые пришли сюда, — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».