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Тренер «Оренбурга» Слишкович рассказал о травме Татаева

Тренер «Оренбурга» Слишкович: у Татаева подозревают перелом лицевой кости.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футболист «Оренбурга» Алексей Татаев, вероятно, получил перелом лицевой кости во время домашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, заявил главный тренер оренбургской команды Владимир Слишкович.

В субботу «Оренбург» на своем поле проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:2. Татаев получил повреждение и был заменен на 41-й минуте встречи. В начале второго тайма поле из-за травмы покинул его одноклубник Джимми Марин.

«Пока сложно сказать, на сколько выбыл Татаев, еще не знаем. Он мне сказал, что сломал на лице кость. У Джимми проблема с задней мышцей. Насколько серьезно, увидим, но он 100% не будет готов к следующей игре. Будем смотреть МРТ, что оно покажет», — заявил Слишкович на пресс-конференции.

«Оренбург» (14 очков) идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 19 апреля примет махачкалинское «Динамо».