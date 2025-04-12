Тренер «Оренбурга» Слишкович рассказал о травме Татаева

«Пока сложно сказать, на сколько выбыл Татаев, еще не знаем. Он мне сказал, что сломал на лице кость. У Джимми проблема с задней мышцей. Насколько серьезно, увидим, но он 100% не будет готов к следующей игре. Будем смотреть МРТ, что оно покажет», — заявил Слишкович на пресс-конференции.