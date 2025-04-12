«Рубин» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

После 23 сыгранных матчей «Рубин» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.