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Драма «Спартака» повторилась в Нижнем! От провала «Динамо» спасло чудо

Нападающий «Пари НН» не реализовал пенальти уже в добавленное время.

Источник: ФК "Пари НН"

Эта встреча могла стать последней для Виктора Гончаренко в Нижнем. Так считали некоторые инсайдеры. У «Пари НН» действительно мрачная полоса — после победы над «Акроном» в первом весеннем туре для команды резко наступила зима, сопровождавшаяся четырьмя поражениями подряд. Они опустились в зону стыковых матчей, поэтому якобы Гончаренко дали последний шанс на исправление ситуации — как раз в игре с «Динамо». Руководство всячески опровергало эти новости, но все и так понимали: пять поражений подряд тренеру могут и не простить.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 24, 12.04.2025, 14:30
Пари Нижний Новгород
1
Динамо
1

У «Динамо» тоже всё не очень здорово — за россыпью голов в ворота «Оренбурга» скрылись куда более важные вещи: поражения от «Локомотива» и ЦСКА. Да, команда Марцела Лички выглядела активно и ярко даже без номинальных центральных нападающих, однако пропускала больше, чем забивала. А теперь — выезд в Нижний к кризисному, но непредсказуемому сопернику.

Личка решил соответствовать своему коллеге Марко Николичу. Тот оставил половину основы на скамейке в матче с «Оренбургом», и у него получилось победить полурезервом. Марцел пошёл по похожему пути, ведь в основе вышли Кутицкий, Смелов, Александров и даже Маухуб. Видимо, решили-таки попробовать поиграть с нападающим. Понять Личку можно: за тройку пока зацепиться тяжело, а впереди важнейшая ответная встреча в Кубке России с ЦСКА, где как раз таки важно показать себя.

Команды сразу показали — будет весело. На первой же минуте вперёд убежал Босельи, бил из офсайда, но всё равно опасно. В ответной атаке красоту пытался исполнить Даса, однако тоже не попал в створ. Такой сценарий продлился весь тайм: никто из команд не собирался играть от обороны, поэтому инициатива переходила из рук в руки. Периодами чуть чаще атаковали хозяева, а после свой класс стремились показать гости. Самый опасный момент тайма случился на 19-й минуте, когда Бальбуэна подрезал мяч в ворота после подачи Бителло. В эпизоде помог Эктов, который выбил мяч с ленточки.

В остальном никакого преимущества у динамовцев не было. Куда-то ушли разнообразные розыгрыши, креативные решения впереди, и всё смешалось в предсказуемые забросы на Маухуба, которые снимал Гоцук. До ничьей с такой игрой команда могла бы добраться, но не факт, что такой результат их устраивал.

В перерыве Личка снял с игры Смелова и выпустил Нгамалё. Явно ожидалось, что это добавит мощи атаки. Не сложилось. В начале второго тайма уж точно ничего не изменилось. А потом ещё по ахиллу заехали Артуру, который не смог продолжить игру. Речь идёт о серьёзной травме. Ещё минус креатив в атаке. Вероятно, надолго.

Источник: РИА "Новости"

А потом забил «Нижний»! На 60-й минуте они неожиданно подобрались к воротам соперника и разыграли угловой, после которого мяч оказался перед Трошечкиным. Он остался у пустых ворот. Оставалось проткнуть мяч — у полузащитника получилось.

И тут уже подвисла тенденция, ведь «Динамо» забивало в 17 матчах РПЛ подряд. А в этот раз в атаке совсем ничего не получалось. Тренеры продолжили делать замены, которые никак не влияли на игру.

Однако на 70-й минуте гостям чуть-чуть повезло. Розыгрыш штрафного привёл к тому, что мяч оказался у Гладышева. Тот сразу пробил, и через рикошет мяч опустился в сетку.

С одной стороны, ничья никого не устраивала, с другой — у команд словно не было сил добывать победу. Да, динамовцы в концовке встречи были чуть активнее, просто за счёт более классных игроков. Но до опасных моментов дело не доходило.

А когда до конца оставались мгновения, началось самое интересное. Вышедший на замену Весино решил побороться за не особо перспективный заброс в штрафную. И не зря. Мяч опустился точно на руку Кутицкому. Левников просмотрел эпизод, однако помогли видеоассистенты. Всё закончилось пенальти в ворота гостей. К мячу подошёл сам Весино, но удар пришёлся в штангу. Где-то понимающе кивнул Хесус Медина.

Ничья скорее справедливый итог, который, правда, вряд ли устроил обе команды. «Нижний» остался в стыковых матчах, а динамовцы не приблизились к топ-4.

Автор: Дмитрий Зимин

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 7639 зрителей
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Марцел Личка
Голы
Пари Нижний Новгород
Александр Трошечкин
(Никита Каккоев)
60′
Динамо
Ярослав Гладышев
71′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Тьяго Весино
90+9′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
15
Александр Эктов
70′
19
Никита Ермаков
22
Никита Каккоев
90′
99
Станислав Магкеев
86
Илья Агапов
62′
16
Ярослав Крашевский
27
Вячеслав Грулев
62′
7
Владислав Карапузов
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
39′
67′
74
Даниил Фомин
30
Дмитрий Александров
23′
67′
24
Луис Чавес
90+8′
14
Эль Мехди Маухуб
87′
88
Виктор Окишор
52
Егор Смелов
46′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
55′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
20
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти