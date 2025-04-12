Драма «Спартака» повторилась в Нижнем! От провала «Динамо» спасло чудо

Команды сразу показали — будет весело. На первой же минуте вперёд убежал Босельи, бил из офсайда, но всё равно опасно. В ответной атаке красоту пытался исполнить Даса, однако тоже не попал в створ. Такой сценарий продлился весь тайм: никто из команд не собирался играть от обороны, поэтому инициатива переходила из рук в руки. Периодами чуть чаще атаковали хозяева, а после свой класс стремились показать гости. Самый опасный момент тайма случился на 19-й минуте, когда Бальбуэна подрезал мяч в ворота после подачи Бителло. В эпизоде помог Эктов, который выбил мяч с ленточки.