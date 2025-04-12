В «Нижнем Новгороде» прокомментировали слухи о смене тренерского штаба

«Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идет плановая работа, как на тренировках, так и в матчах. Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал», — сказал Мелик-Гусейнов.