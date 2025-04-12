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В «Нижнем Новгороде» прокомментировали слухи о смене тренерского штаба

Гендиректор «Нижнего Новгорода»: не обсуждаем изменения в тренерском штабе.

Источник: ФК "Пари НН"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в команде не рассматривают изменения в тренерском штабе, и призвал прекратить слухи вокруг этой темы. Слова директора приводит Telegram-канал клуба.

В субботу «Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:1. «Нижний Новгород» прервал серию из поражений на отметке в четыре матча и поднялся на 13-е место в турнирной таблице с 20 очками.

«Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идет плановая работа, как на тренировках, так и в матчах. Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал», — сказал Мелик-Гусейнов.

Главным тренером «Нижнего Новгорода» является Виктор Гончаренко. Он был назначен на пост в октябре 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о его возможной отставке.

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 7639 зрителей
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Марцел Личка
Голы
Пари Нижний Новгород
Александр Трошечкин
(Никита Каккоев)
60′
Динамо
Ярослав Гладышев
71′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Тьяго Весино
90+9′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
15
Александр Эктов
70′
19
Никита Ермаков
22
Никита Каккоев
90′
99
Станислав Магкеев
86
Илья Агапов
62′
16
Ярослав Крашевский
27
Вячеслав Грулев
62′
7
Владислав Карапузов
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
39′
67′
74
Даниил Фомин
30
Дмитрий Александров
23′
67′
24
Луис Чавес
90+8′
14
Эль Мехди Маухуб
87′
88
Виктор Окишор
52
Егор Смелов
46′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
55′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
20
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти