В «Нижнем Новгороде» прокомментировали слухи о смене тренерского штаба

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в команде не рассматривают изменения в тренерском штабе, и призвал прекратить слухи вокруг этой темы. Слова директора приводит Telegram-канал клуба.
В субботу «Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:1. «Нижний Новгород» прервал серию из поражений на отметке в четыре матча и поднялся на 13-е место в турнирной таблице с 20 очками.
«Прекращайте все слухи, касающиеся тренерского штаба, и отложите их куда-нибудь подальше. Никаких движений и обсуждений, касающихся тренера или тренерского штаба, не было. Идет плановая работа, как на тренировках, так и в матчах. Да, мы пока боремся за выживание, но доверие тренерскому штабу есть. Совет директоров эту тему в свою повестку не включал», — сказал Мелик-Гусейнов.
Главным тренером «Нижнего Новгорода» является Виктор Гончаренко. Он был назначен на пост в октябре 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация о его возможной отставке.