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Гончаренко: «Пари НН» с ненавистью желают зла!

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко удивлен тому, что большое количество людей с ненавистью желают зла команде.

Источник: ФК "Пари НН"

Белорусский специалист возглавляет нижегородцев с октября 2024 года.

— Нигде столько грязи по отношению к клубу не слышал. Можно выигрывать, можно проигрывать, но столько ненависти… Столько вбросов. Удивляет!

Очень много людей, которые находятся здесь недалеко, возле команды, желают зла. Мы должны думать, что такой несплоченности и ненависти нет нигде. Все здесь сидящие должны понять, что команде просто желают зла! Этого зла желают с ненавистью.

Вот эти ваши выбросы по поводу того, что кто-то кем-то недоволен, кому-то что-то диктует. Поймите, что мы каждый день общаемся со спортивным и генеральным директором по поводу того, что происходит, но у нас нет никакой ненависти внутри.

Когда команда катится вниз, здесь пытаются не помочь остановить падение, а ускорить. Управление футбольным клубом — это бесконечный процесс кризисного управления. Не бывает такого, что все идеально — каждый день как на вулкане. И нам важна поддержка! Но многие, к сожалению, думают по-другому.

В субботу, 12 апреля, «Пари НН» на своем поле сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в 24-м туре РПЛ. Нижегородцы набрали 20 очков и располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 7639 зрителей
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Марцел Личка
Голы
Пари Нижний Новгород
Александр Трошечкин
(Никита Каккоев)
60′
Динамо
Ярослав Гладышев
71′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Тьяго Весино
90+9′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
15
Александр Эктов
70′
19
Никита Ермаков
22
Никита Каккоев
90′
99
Станислав Магкеев
86
Илья Агапов
62′
16
Ярослав Крашевский
27
Вячеслав Грулев
62′
7
Владислав Карапузов
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
39′
67′
74
Даниил Фомин
30
Дмитрий Александров
23′
67′
24
Луис Чавес
90+8′
14
Эль Мехди Маухуб
87′
88
Виктор Окишор
52
Егор Смелов
46′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
55′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
20
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти