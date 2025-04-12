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«Пари НН» намекнул, что пенальти в матче с «Динамо» нужно было перебить

В «Пари НН» считают, что пенальти в ворота московского «Динамо» (1:1) в матче 24-го тура РПЛ нужно было перебить.

Источник: Соцсети

Судья назначил 11-метровый на 90+9-й минуте встречи. Нападающий нижегородцев Тьяго Весино не смог реализовать его.

После матча «Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале кадр, на котором видно, что во время исполнения Весино пенальти игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени. Таким образом, клуб из Нижнего Новгорода намекнул, что пенальти нужно было перебить.

«Пари НН» набрал 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей.

Пари Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Нижний Новгород, 7639 зрителей
Главные тренеры
Виктор Гончаренко
Марцел Личка
Голы
Пари Нижний Новгород
Александр Трошечкин
(Никита Каккоев)
60′
Динамо
Ярослав Гладышев
71′
Нереализованные пенальти
Пари Нижний Новгород
Тьяго Весино
90+9′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
2
Виктор Александров
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
10
Александр Трошечкин
15
Александр Эктов
70′
19
Никита Ермаков
22
Никита Каккоев
90′
99
Станислав Магкеев
86
Илья Агапов
62′
16
Ярослав Крашевский
27
Вячеслав Грулев
62′
7
Владислав Карапузов
20
Хуан Мануэль Боселли
88′
9
Тьяго Весино
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
50
Александр Кутицкий
10
Бителло
8
Хорхе Карраскаль
39′
67′
74
Даниил Фомин
30
Дмитрий Александров
23′
67′
24
Луис Чавес
90+8′
14
Эль Мехди Маухуб
87′
88
Виктор Окишор
52
Егор Смелов
46′
13
Николя Муми Нгамале
11
Артур Гомес
55′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
10
20
Фолы
15
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти