«Пари НН» намекнул, что пенальти в матче с «Динамо» нужно было перебить

После матча «Пари НН» опубликовал в своем Telegram-канале кадр, на котором видно, что во время исполнения Весино пенальти игрок соперника вбежал в штрафную раньше времени. Таким образом, клуб из Нижнего Новгорода намекнул, что пенальти нужно было перебить.