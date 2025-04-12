Лучший гол сезона в РПЛ?! «Локо» сбит сумасшедшим проходом через полполя. Видео

Железнодорожникам недоставало эмоций. «Рубин» выигрывал борьбу, и только Пиняев оставался головной болью для защитников казанцев. Именно Сергей мог быстро сравнять счёт в контратаке после успешного прессинга «Локомотива» — ушёл один в один от Вуячича и бил с левой в дальний угол. Немного не попал. Капитан Баринов, видимо, почувствовал, что команду нужно завести, и устроил конфликт с Безруковым, который и сам картинно упал после единоборства с соперником. Но только сильнее разозлил левого латераля казанцев. Тот едва не забил. Даку получил мяч в штрафной и отыскал пасом на убойной позиции Безрукова — Митрюшкин ещё раз спас «Локомотив».