«Ахмат» одолел «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 24 матча. «Ростов» заработал 33 очка. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.