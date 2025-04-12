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«Ахмат» одолел «Ростов» в матче 24-го тура РПЛ

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Ростов».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступал Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Победу в игре со счётом 2:1 праздновали футболисты грозненской команды.

На 51-й минуте счёт открыл защитник «Ахмата» Надер Гандри.

На 67-й минуте полузащитник Максим Самородов удвоил преимущество хозяев поля.

На 75-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил дальним ударом, отыграв один мяч.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Ташуева набрала 23 очка за 24 матча. «Ростов» заработал 33 очка. Команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 23 игры.

Ахмат
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Надер Гандри
(Даниил Уткин)
51′
Максим Самородов
(Лечи Садулаев)
67′
Ростов
Николай Комличенко
(Егор Голенков)
75′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
18
Владислав Камилов
23′
47
Даниил Уткин
55
Дарко Тодорович
73′
3
Лео Гогличидзе
28
Даниил Зорин
64′
14
Амин Талаль
20
Максим Самородов
90′
2
Александр Жиров
77
Георгий Мелкадзе
90′
9
Родриго Руис Диас
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
43′
40
Илья Вахания
41′
55
Максим Осипенко
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
5
Николай Поярков
73′
57
Илья Жбанов
18
Константин Кучаев
66′
62
Иван Комаров
90+4′
19
Хорен Байрамян
66′
69
Егор Голенков
58
Даниил Шанталий
83′
91
Антон Шамонин
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
15
Фолы
24
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти