Михаил Галактионов назвал причину нестабильных результатов «Локомотива»

Но у нас в матчах есть и большое количество ошибок в контроле мяча, которые заставляют терять инициативу, а потом мы стараемся героически ход игры переламывать. На это уже не остаётся времени. Понятно, что есть волнообразность в этих действиях. За счёт качества работы и внутреннего роста наших игроков мы стараемся это минимизировать, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.