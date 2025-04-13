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Михаил Галактионов назвал причину нестабильных результатов «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нестабильных результатах железнодорожников в последних матчах.

Источник: Чемпионат.com

— «Локомотив» в последних матчах нестабилен. Что не так с командой?

— Понятно, что есть перепады. Они есть и в первом круге. Есть большая группа молодых футболистов в составе. Но мы настраиваем наших ребят, акцентируем внимание на стабильности, чтобы наши качественные действия выражались в результате.

Но у нас в матчах есть и большое количество ошибок в контроле мяча, которые заставляют терять инициативу, а потом мы стараемся героически ход игры переламывать. На это уже не остаётся времени. Понятно, что есть волнообразность в этих действиях. За счёт качества работы и внутреннего роста наших игроков мы стараемся это минимизировать, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 15005 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Михаил Галактионов
Голы
Рубин
Дардан Шабанхаджай
(Богдан Йочич)
50′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
15
Игор Вуячич
23
Руслан Безруков
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
87′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
6
Угочукву Иву
90′
5
Рустамжон Ашурматов
8
Богдан Йочич
85′
21
Александр Зотов
22
Велдин Ходжа
81′
19
Олег Иванов
10
Мирлинд Даку
81′
30
Валентин Вада
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
23
Сесар Монтес
77
Илья Самошников
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
64′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
73′
7
Эдгар Севикян
45
Александр Сильянов
84′
71
Наир Тикнизян
9
Сергей Пиняев
84′
99
Тимур Сулейманов
90+3′
10
Дмитрий Воробьев
73′
27
Вадим Раков
90
Данила Годяев
44′
46′
93
Артем Карпукас
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
13
Фолы
16
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти