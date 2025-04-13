Рахимов заявил, что игрок «Рубина» вызвал интерес в Испании

«Я знаю очень много людей, которые осведомлены, они очень интересовались, — приводит сайт “Рубина” ответ Рахимова на вопрос об интересе к Рожкову в Испании. — Они говорят, что у него отличный потенциал. У него хорошая скорость, у него хорошие ноги. Но что любят в Испании, пока этого нет. Потому что там очень много фланговых игроков, которые доставляют мяч качественно. Подачи идут, передачи вразрез. И они говорят, что у Рожкова пока этого не видят. Они есть, но пока нестабильно».