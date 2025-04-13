Рахимов заявил, что игрок «Рубина» вызвал интерес в Испании

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Рашид Рахимов заявил, что российский защитник команды Илья Рожков вызвал интерес в Испании благодаря хорошей скорости.
В субботу «Рубин» на своем поле обыграл московский «Локомотив» со счетом 1:0 в матче 24-го тура чемпионата России.
«Я знаю очень много людей, которые осведомлены, они очень интересовались, — приводит сайт “Рубина” ответ Рахимова на вопрос об интересе к Рожкову в Испании. — Они говорят, что у него отличный потенциал. У него хорошая скорость, у него хорошие ноги. Но что любят в Испании, пока этого нет. Потому что там очень много фланговых игроков, которые доставляют мяч качественно. Подачи идут, передачи вразрез. И они говорят, что у Рожкова пока этого не видят. Они есть, но пока нестабильно».
Рожкову 20 лет. Он занял третье место в голосовании за премию лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года «Первая пятерка». В текущем сезоне он забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 26 играх за казанскую команду.