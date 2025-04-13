Алексанндр Мостовой прокомментировал шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ

«Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке — особенно если “Зенит” выиграет у “Краснодара”. Тогда у всей четвёрки шансы будут. Удивляет ли меня ромб Николича? Нет — что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.