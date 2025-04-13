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Алексанндр Мостовой прокомментировал шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о борьбе московского ЦСКА в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке — особенно если “Зенит” выиграет у “Краснодара”. Тогда у всей четвёрки шансы будут. Удивляет ли меня ромб Николича? Нет — что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Победа в матче с «Оренбургом» стала пятой подряд для красно-синих в Российской Премьер-Лиге. После 24 матчей Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 47 очков и занимает четвёртое место.

На данный момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается московский «Спартак» (47 очков). Замыкает тройку лидеров санкт-петербургский «Зенит» (47), уступающий красно-белым лишь по дополнительным показателям.