А что, если «Краснодар» проиграет «Зениту»? Все сценарии главного матча сезона в РПЛ

Лучший вариант для «Краснодара». Команда Мурада Мусаева оторвётся от «Зенита», «Спартака» и ЦСКА на восемь очков за шесть туров до финиша. Для победы в РПЛ окажется достаточно одержать три победы и ещё раз сыграть вничью. Но для этого нужно, чтобы «Краснодар» не уступил во втором круге ЦСКА (28-й тур), а по разнице мячей не оказался хуже «Спартака» (очные матчи — 3:0 и 0:3). И всё это при условии, что южане наберут 10 очков, а московские клубы — все 18. Маловероятный исход.