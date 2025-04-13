«Акрон» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Акрон»: Волков, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.
«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Калинин, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ковалёв, Ильин, Каштанов.
Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.
На данный момент «Акрон» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 25 очков. «Факел» набрал 15 очков после 23 туров и расположился на 15-й строчке.