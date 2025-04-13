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«Акрон» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел».

Источник: https://vk.com/fcakron

Команды будут играть на стадионе «Солидарность-Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Волков, Савичев, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Дзюба.

«Факел»: Гудиев, Божин, Дзиов, Калинин, Ломовицкий, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Ковалёв, Ильин, Каштанов.

Матч первого круга между этими командами завершился уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.

На данный момент «Акрон» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Тольяттинцы имеют в своём активе 25 очков. «Факел» набрал 15 очков после 23 туров и расположился на 15-й строчке.