Операции по счетам компании Промеса приостановили из-за неуплаты налогов

Промес покинул «Спартак» летом 2024 года после истечения срока контракта. Он находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.