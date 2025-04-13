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Операции по счетам компании Промеса приостановили из-за неуплаты налогов

БИР-Аналитик: начался процесс ликвидации компании «Рестбар» Промеса.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 апр РИА Новости. Операции по счетам компании «Рестбар», где у нидерландского футболиста, бывшего игрока российского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса есть доля, приостановлены из-за налоговой задолженности в размере почти 74,3 тысячи рублей, начат процесс ликвидации фирмы, свидетельствуют данные сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — говорится в карточке фирмы.

Основной деятельностью компании является оказание услуг питания и доставки, ее долг по налогам и сборам составляет 74,269 тысячи рублей, Промесу принадлежит 20% компании, следует из данных в карточке.

Операции по счетам компании приостановлены, соответствующее решение было принято 11 апреля 2025 года, следует из данных сервиса. Основанием послужило «принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности». Компания была зарегистрирована 10 июля 2017 года.

Промес покинул «Спартак» летом 2024 года после истечения срока контракта. Он находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его приговорили к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков и полутора годам за нападение с отягчающими обстоятельствами.

Полиция Дубая задержала игрока при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая 2024 года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях.