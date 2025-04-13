Игорь Акинфеев рассказал, почему не уехал из России в Европу

«Я ни о чём не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. Да, наверное, у кого-то мечта — играть в “Барселоне”, в “Реале”. Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию», — сказал Акинфеев в интервью «Mash на спорте».