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«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский Зенит и Краснодар.

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Гонду.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (2:0).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.