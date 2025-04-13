«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян (Сочи). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
Стартовые составы играющих команд:
«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Глушенков, Гонду.
«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Оласа, Диего Коста, Гонсалес, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
В последний раз команды встречались между собой в матче 10-го тура чемпионата России. Тогда сильнее оказался «Краснодар» (2:0).
Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 47 очков.