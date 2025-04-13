Что спасёт такой «Факел»? Теперь к Первой лиге Шалимова приблизил Дзюба

Перед встречей Игорь Шалимов заявил, что изменения в игре будут. И болельщики их увидят уже в первом тайме. В действительности же для этого явно требовался особенный телескоп. К 25-й минуте хозяева владели мячом около 80% времени, а у гостей было всего несколько выходов в атаку. То есть принципиально ничего не изменилось. «Факел» выбрал тактику игры вторым номером в надежде на чудо. Однако когда в обороне соперника мощные Неделчяру и Бокоев, то шансов на это мало. Они перекрывали почти все забросы, которые шли вперёд. И не давали возможности даже зацепиться за мяч.