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Футболисты «Зенита» получат по 250 тыс. евро за крупную победу над «Краснодаром»

Сегодня, 13 апреля, «Зенит» разгромил на своем поле «Краснодар» со счетом 4:1 в домашнем матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

Источник: fc-zenit.ru

Как сообщал Sport24 перед матчем, футболисты «Зенита» за победу с разницей в три мяча или более получат по 250 тыс. евро.

Состав «Зенита» в матче с «Краснодаром»: Латышонок, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Ахметов, 89), Мантуан (Зделар, 89), Луис Энрике, Мостовой (Дркушич, 79), Глушенков (Соболев, 84), Гонду (Кассьерра, 84).

Также в «Зените» были увеличены премиальные за итоговую победу в чемпионате России — с 800 тыс. до 1,4 млн евро.

После 24 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на два очка.

Напомним, что в первом круге «Краснодар» обыграл «Зенит» на своем поле со счетом 2:0. Таким образом, после сегодняшней игры по сумме личных встреч «Зенит» получил преимущество — 4:3. В случае равенства очков у «Зенита» и «Краснодара» этот показатель будет ключевым.

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти