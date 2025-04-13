Футболисты «Зенита» получат по 250 тыс. евро за крупную победу над «Краснодаром»

Как сообщал Sport24 перед матчем, футболисты «Зенита» за победу с разницей в три мяча или более получат по 250 тыс. евро.
Состав «Зенита» в матче с «Краснодаром»: Латышонок, Нино, Эракович, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Ахметов, 89), Мантуан (Зделар, 89), Луис Энрике, Мостовой (Дркушич, 79), Глушенков (Соболев, 84), Гонду (Кассьерра, 84).
Также в «Зените» были увеличены премиальные за итоговую победу в чемпионате России — с 800 тыс. до 1,4 млн евро.
После 24 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» на два очка.
Напомним, что в первом круге «Краснодар» обыграл «Зенит» на своем поле со счетом 2:0. Таким образом, после сегодняшней игры по сумме личных встреч «Зенит» получил преимущество — 4:3. В случае равенства очков у «Зенита» и «Краснодара» этот показатель будет ключевым.