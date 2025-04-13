Футболисты «Зенита» получат по 250 тыс. евро за крупную победу над «Краснодаром»

Напомним, что в первом круге «Краснодар» обыграл «Зенит» на своем поле со счетом 2:0. Таким образом, после сегодняшней игры по сумме личных встреч «Зенит» получил преимущество — 4:3. В случае равенства очков у «Зенита» и «Краснодара» этот показатель будет ключевым.