Юрий Сёмин высказался о разгромной победе «Зенита» над «Краснодаром»

«Полные трибуны играют громадную роль и дают эмоции, которые можно направить на футбол. А некоторые футболисты “Краснодара” не смогли такое переварить и направляли эмоции на судей, соперника, но не на футбол. “Зенит” был более сконцентрирован на игре и сохранял спокойствие, даже проигрывая в счёте. У “Краснодара” этого не получилось — претензии к судьям, лишние эмоции, а футбол для них растворился.