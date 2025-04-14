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В РПЛ ответили на чудо Райса со штрафного в ЛЧ! А Сергеев — лучший форвард «КС» в истории

Самарская команда одержала волевую победу в игре с «Химками», у Ивана — рекордный гол за клуб.

Источник: РИА "Новости"

Заключительный матч 24-го тура прошёл в Подмосковье. Команды порадовали результативным футболом.

«Химки» набрали семь очков в пяти весенних встречах РПЛ. Все — на своём стадионе. Исходя из такой статистики, болельщики подмосковного клуба наверняка рассчитывали на успешный результат. «Крылья Советов», в свою очередь, ни разу не проиграли в двух предыдущих турах. Всё это привело к тому, что команды расположились на соседних строчках в таблице. Самарский клуб занимал 11-е место, подмосковный — 12-е. Победа позволила бы немного оторваться от зоны стыков.

Первый тайм прошёл с небольшим преимуществом «Химок». По крайней мере, их моменты были куда опаснее, нежели у соперника. Показательно, что волжане не нанесли ни одного удара в створ до перерыва. При этом они чуть чаще владели мячом (53% на 47%). «Химкам» потребовалось 14 минут, чтобы открыть счёт.

Антон Заболотный снова доказал, что здорово смотрится в верховых единоборствах. Сергей Песьяков справился с ударом Алекса Корредеры — отбил в сторону, как и положено. Но первым на подборе оказался Дани Фернандес. Мягкий навес на голову Заболотного, а капитан «Химок» смахнул мяч в дальний угол — 1:0.

Хозяева могли забивать второй мяч спустя пять минут, однако Песьяков оставил без гола Зелимхана Бакаева. Волжане прибавили во второй половине первого тайма. Иван Сергеев в красивом прыжке пробил головой выше перекладины, а потом мяч врезался в штангу после прострела Кирилла Печенина и рикошета от Фернандеса.

Интересный эпизод состоялся при участии Фернандо Костанцы. Бразилец зачем-то отвесил лёгкого пинка Роберту Мехии за пределами поля, пытаясь отобрать у него мяч. Судьи Иван Абросимов просмотрел нарушение, и Костанца отскочил. Его поведение вполне тянуло на жёлтую карточку.

На второй тайм «Крылья» вышли с бешеным настроем. Николай Рассказов влупил в ближнюю штангу, а удар Сергеева с близкого расстояния вратарь «Химок» Кокарев отразил грудью. А потом пришло время шедевра. Печенин идеально исполнил штрафной — мяч влетел точно под перекладину. Красота! Вот такой у РПЛ ответ на шедевр Райса в Лиге чемпионов.

«Химки» неплохо ответили после выхода Резиуана Мирзова на замену. Атакующий футболист хозяев красиво крутил в дальний угол, но Песьяков всё-таки зацепил мяч. А вот Сергеев реализовал свой момент. Иван красиво пробил с разворота, а дальше ему повезло. Мяч влетел в ворота «Химок» после рикошета от Александра Филина. Теперь Сергеев стал рекордсменом «Крыльев» по голам, превзойдя достижение Сергея Корниленко.

Игорь Дмитриев мог отправить третий мяч в ворота хозяев. Вместо этого он попал в сетку с внешней стороны. Правда, молодой футболист исправился через пару минут — на этот раз покатил в самый угол.

Фиксируем два момента. «Химки» впервые проиграли дома в весенней части чемпионата. А «Крылья» продлили серию без поражений до трёх матчей и оторвались от зоны стыков на три очка.

Кирилл Закатченко

Химки
1:3
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1506 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Игорь Осинькин
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Крылья Советов
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти