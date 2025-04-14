В РПЛ ответили на чудо Райса со штрафного в ЛЧ! А Сергеев — лучший форвард «КС» в истории

«Химки» набрали семь очков в пяти весенних встречах РПЛ. Все — на своём стадионе. Исходя из такой статистики, болельщики подмосковного клуба наверняка рассчитывали на успешный результат. «Крылья Советов», в свою очередь, ни разу не проиграли в двух предыдущих турах. Всё это привело к тому, что команды расположились на соседних строчках в таблице. Самарский клуб занимал 11-е место, подмосковный — 12-е. Победа позволила бы немного оторваться от зоны стыков.