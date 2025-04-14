Новый виток в интриге. «Зенит» обыграл «Краснодар» и закрутил борьбу за чемпионство в РПЛ

Кордоба считает, что поражение не скажется на шансах его команды в борьбе за победу в РПЛ. «Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника, — сказал он журналистам. — Был не очень хороший день. Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что — выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать».