Новый виток в интриге. «Зенит» обыграл «Краснодар» и закрутил борьбу за чемпионство в РПЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» дома обыграл «Краснодар» в центральном матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот результат немного изменил шансы команд на чемпионство в этом сезоне.
Встречу на «Газпром-Арене» посетили 57 105 зрителей. Для болельщиков перед таким матчем был организован ряд интересных событий. Перед началом игры зажгла публику известная певица Клава Кока. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Вячеслав Малафеев.
Игра полностью оправдала ожидания болельщиков. С начала встречи в воздухе царило напряжение, команды играли осторожно, но в то же время довольно опасно. Уже на 16-й минуте забили гости — нападающий «Краснодара» Джон Кордоба переиграл защитника Страхиню Эраковича и прострелил в штрафную, его передачу замкнул полузащитник Никита Кривцов, который был одним из лучших в составе краснодарцев в начале игры.
Ответа долго ждать не пришлось, включились российские лидеры «Зенита» — полузащитники Андрей Мостовой и Максим Глушенков. Глушенков получил мяч около штрафной и нанес сильный удар, вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отбил мяч перед собой, но Мостовой удачно сыграл на добивании. Еще до перерыва «Зенит» вышел вперед — Мостовой сыграл в стенку с Глушенковым, прошел в штрафную и сделал сильный прострел, который замкнул нападающий Лусиано Гонду.
Во втором тайме «Краснодар» смотрелся тяжелее с точки зрения создания моментов, активнее был «Зенит». В конце матча Глушенков и полузащитник Луис Энрике забили по голу и довели счет до крупного — 4:1.
«Шансы “Краснодара” не меняются»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что для команды победа над «Краснодаром» стала психологически важной. «Сделали хороший шаг для того, чтобы более реально включиться в борьбу за первое место. Рад, что сегодня смогли победить, но особой эйфории нет, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. — Мы по-прежнему на втором месте. Будем готовиться к следующим матчам, чтобы стараться сделать все возможное в борьбе за первое место. “Краснодар” как был, так и остается фаворитом, и есть целая группа команд, которые претендуют на победу в чемпионате».
Мостовой заявил, что у «Зенита» теперь хорошие шансы на чемпионство. «Эмоции супер. У “Зенита” хорошие шансы на чемпионство», — сказал он журналистам. Гонду отметил подготовку команды к матчу. «Я согласен, что важная была игра, мы очень сильно готовились. Получилось то, к чему готовились всю неделю», — рассказал он.
Кордоба считает, что поражение не скажется на шансах его команды в борьбе за победу в РПЛ. «Не знаю, что сказать. Проиграли. Сейчас нужно исправить много вещей. Что стало ключевым в поражении? Мы знали, что будет сложный матч, но, конечно, в нашем поражении есть заслуга соперника, — сказал он журналистам. — Был не очень хороший день. Психологически нам не будет сложнее, ведь если бы победили, что — выиграли бы чемпионат? Почему это может как-то сказаться, если мы на первом месте? Будем продолжать работать».
Полузащитник гостей Александр Черников отметил, что у команды не получилась игра во втором тайме. «Нужно успокоиться, проанализировать игру, играть дальше. Хочется отметить наших болельщиков, они нас поддерживали, спасибо им. Тяжело давались моменты во втором тайме. Второй тайм совсем не получился, не могу сказать, почему, нужно проанализировать», — сказал Черников журналистам.
«Зенит» набрал 50 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имеющий в активе 52 очка, продолжает удерживать лидерство. Матч первого круга завершился со счетом 2:0 в пользу «Краснодара». Таким образом, в случае равенства очков преимущество по дополнительным показателям будет у петербургского клуба.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 20 апреля примут «Химки», а 16 апреля сыграют на домашнем поле с «Ростовом» в полуфинале «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. «Краснодар» в 25-м туре РПЛ 19 апреля дома встретится с грозненским «Ахматом».
Дзюба обновил рекорд
В первом матче дня тольяттинский «Акрон» дома обыграл воронежский «Факел» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 72-й минуте забил Дзюба. Для него этот гол стал 237-м в карьере, он обновил собственный рекорд по забитым мячам среди российских футболистов.
«Акрон» с 28 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 15 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре тольяттинская команда 19 апреля дома сыграет с московским «Спартаком». Воронежцы днем позже на своем поле встретятся с «Ростовом».
Завершил тур матч между подмосковными «Химками» и самарскими «Крыльями Советов» (1:3). «Крылья Советов» с 26 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, подмосковная команда с 23 очками идет 12-й. В следующем туре самарцы 20 апреля на выезде сыграют с московским ЦСКА, «Химки» в тот же день в гостях встретятся с «Зенитом».
Программа 24-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день московский «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2. В субботу ЦСКА на выезде обыграл «Оренбург» (2:0), московское «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» (1:1), «Рубин» дома победил «Локомотив» (1:0), «Ахмат» на своем поле переиграл «Ростов» (2:1).