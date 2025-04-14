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«Крылья Советов» хотят продлить аренду двух игроков «Спартака»: «Пока все в стадии переговоров»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов сообщил о желании клуба продлить аренду полузащитников «Спартака» Антона Зиньковского и Игоря Дмитриева, срок которой истекает в конце сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со “Спартаком”. Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».

Зиньковский перешел в «Крылья» в феврале. В этом сезоне он провел за самарцев 6 матчей без результативных действий. Дмитриев, выступающий в Самаре с августа, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 19 играх.