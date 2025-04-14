«Крылья Советов» хотят продлить аренду двух игроков «Спартака»: «Пока все в стадии переговоров»

«Хотим продлить аренду Зиньковского. Уже общались со “Спартаком”. Но пока говорить рано. Мы и Дмитриева хотим продлить. Станкович не особо рассчитывает на Зиньковского? Это для нас плюс. Пока не могу гарантировать, что Антон останется у нас. Пока все в стадии переговоров. Речь об аренде, а не о полноценном трансфере? Да. Он слишком дорогой футболист для нас. Поэтому только аренда», — приводит слова Пименова «Спорт-Экспресс».