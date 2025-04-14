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«Чемпионская игра “Зенита”. Какие попадания Семака! Он и Соболева перевоспитал». Орлов — о победе Питера над «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Краснодаром» (4:1).

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— Понимаете, в чем вся штука. Эракович начал матч на месте левого центрального защитника. И как раз в этой зоне Кордоба его продавил. Так? А после перерыва Эракович ушел направо. Точной причины не знаю, но это дало свой эффект.

В остальном, если не брать изначальную позицию серба, все решения тренера Семака — на редкость стопроцентные попадания! И стартовый состав, и замены. Все по делу! И наконец-то мы увидели хорошее физическое состояние футболистов, движение на должном уровне. Тот же Вендел, которого мы в последнее время справедливо критиковали, проделал большой объем работы. Как он догнал Олусегуна в своей штрафной, отобрал мяч и сразу начал атаку. Здорово!

Так что Семак молодец! Это в том числе, конечно, его тренерская победа! Ну и игроки безукоризненно выполняли все его требования.

Мне показалось, что, поведя в счете, «Краснодар» не стал ничего менять и продолжал играть забросами, длинными передачами. А что касается центра поля, то постепенно «Зенит» его захватил. А во втором тайме питерцы и вовсе там господствовали! И Черников явно не смог показать свой лучший футбол. Скажу больше: арбитр его пожалел, не наказал второй желтой карточкой сразу после перерыва.

Мне вообще показалось, что Кукуян в этом матче показал себя любителем вольной борьбы (смеется). Шучу, конечно, но столько было каких-то приемов, бросков нефутбольных… С другой стороны, его где-то можно понять. Если к каждому фолу подходить со всей строгостью, то в итоге играли бы 8 на 8. Особенно в этой вольной борьбе преуспели краснодарцы. Ну, а что им оставалось?

Конечно, «Зенит» превзошел соперника именно по игре. Это очевидно, тут даже двух мнений быть не может. «Краснодар» весной славился высоким уровнем ведением единоборств. Но в воскресенье хозяева выиграли почти всю борьбу.

И Луис Энрике себя наконец-то здорово проявил. Болельщики его сейчас сравнивают с Малкомом, Халком. Так вот я считаю, что Энрике лучше работает ногами, техника у него на более высоком уровне. Халк и Малком так с мячом не работали! Понаблюдаем за Энрике дальше. Мы еще не до конца знаем его потолок, потенциал. Но какой четвертый гол он забил! Мастерство.

У «Зенита» очень хорош был Мостовой. Конечно, можно отметить Глушенкова. Он вернулся на свой уровень.

И потом эта вторая голевая комбинация… Все в касание! Просто наслаждение! Все тренеры мира говорят: надо играть в касание! Гол Лусиано — результат комбинации красоты необыкновенной! Ну что могли сделать защитники «быков» в той ситуации? Мне кажется, этот гол деморализовал подопечных Мусаева.

Поэтому «Зенит» получает жирную пятерку. По всем параметрам — молодцы! Вот это была победная, чемпионская игра. Но два очка отставания от «Краснодара» никто не отменял. Все впереди. В то же время гол Энрике, безусловно, может стать решающим. Теперь питерцы превосходят «быков» по личным встречам.

Ну и стоит признать: Сергей Семак перевоспитал Соболева (улыбается). Сегодняшний матч Александр точно может занести себе в актив. Голевой пас на Энрике. Выигранная борьба. Так что в этой встрече Семак доказал, что не зря взял этого нападающего. Надо признать: пользу сегодня Соболев принес.

Вообще это чувство посещало и раньше, но сегодня оно подтвердилось: «Краснодару» не хватило скамейки. Зимой же клуб никого не купил. Сказалось.

Мне кажется, у «Краснодара» календарь посложнее, чем у «Зенита». У «быков» еще «Ахмат», «Динамо» и ЦСКА. У «Зенита» — «Динамо». Но это все на бумаге. Потерять очки можно где угодно.

В следующем туре «Краснодар» принимает «Ахмат». Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» именитые тренеры выбирают лучшего наставника месяца. Так вот Валерий Газзаев и Юрий Семин выбрали по итогам марта Мурада Мусаева. А у Валерия Непомнящего было две кандидатуры: Мусаев и Сергей Ташуев. По мнению Валерия Кузьмича, «Ахмат» сейчас играющая команда. И результат есть. Так что грозненцы могут дать бой в Краснодаре.

Важно, что на стадион пришло 57 тысяч. Праздник футбола и праздник «Зенита». Расслабляться рано! Надо дальше держать этот темп. Если говорить о других командах, то выделю ЦСКА. Поступь армейцев впечатляет. Это как в легкой атлетике: с шестого-пятого места спортсмен начинает атаковать лидера. У Николича это получается. Ну и у «Зенита» с Семаком, видимо, тоже.

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти