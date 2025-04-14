«Чемпионская игра “Зенита”. Какие попадания Семака! Он и Соболева перевоспитал». Орлов — о победе Питера над «Краснодаром»

И Луис Энрике себя наконец-то здорово проявил. Болельщики его сейчас сравнивают с Малкомом, Халком. Так вот я считаю, что Энрике лучше работает ногами, техника у него на более высоком уровне. Халк и Малком так с мячом не работали! Понаблюдаем за Энрике дальше. Мы еще не до конца знаем его потолок, потенциал. Но какой четвертый гол он забил! Мастерство.