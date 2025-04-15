Александр Ерохин: Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы

— Эта победа оставляет нас в чемпионской гонке и повышает наши шансы. Но мы всё равно пока еще не лидеры, не на первом месте идем. Так что надо готовиться к каждому из оставшихся матчей и максимально качественно их отыграть, добившись побед. В любом случае такая яркая игра, как против «Краснодара», должна дать нам необходимый импульс и уверенность в своих силах. Сейчас можем с хорошим настроением готовиться к следующим играм. Впереди ответная кубковая игра с «Ростовом», дальше матчи чемпионата. Надо в них играть так же качественно, как в наших лучших матчах, например с тем же «Краснодаром». Мы хотим побеждать и в Кубке, и в чемпионате. И сделаем всё для этого.