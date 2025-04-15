Геннадий Орлов назвал матч с «Краснодаром» лучшим для «Зенита» в сезоне

«У “Зенита” были очень яркие первые четыре тура, когда Вендел и Глушенков блистали и остальные были им под стать. Но матч с “Краснодаром” — пока лучший по качеству футбола для команды в сезоне. Тренеры наконец подогнали физическую форму игроков под общий знаменатель, сами футболисты собрались. Чем всегда берёт “Краснодар” — они здорово ведут борьбу за мяч. А в Петербурге они в этом компоненте проиграли. Во втором тайме почти все силовые единоборства были за “Зенитом”, — сказал Орлов в интервью корреспонденту “Чемпионата” Олегу Лысенко.