«Крути-крути, клоун». Пальцев поблагодарил Бубнова за мотивацию — легендарный эксперт жестко отреагировал

Футбольный эксперт Александр Бубнов, недавно наконец-то вернувшийся в медийное поле, назвал защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева клоуном. Перепалка между ними произошла в эфире «Коммент. Шоу».
Что случилось
Пальцева позвали на съемки по случаю победы над «Спартаком» — накануне «Динамо» одолело красно-белых в чемпионате России со счетом 2:1. В ходе эфира легендарный защитник «Спартака», «Динамо» и сборной СССР спросил у гостя, почему команда без шансов на успех смогла устроить сенсацию. «Потому что есть такие как вы, которые мотивируют», — сказал Валентин.
Ответ не устроил Бубнова: «Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?».
Пальцев сказал, что у него и ранее была мотивация, но Александр Викторович ее только добавил. Параллельно футболист начал жестикулировать руками — это снова не устроило эксперта: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути, клоун! Чего ты здесь цирк устраиваешь?» — возмутился Бубнов.
Предыстория
На самом деле личная пикировка Бубнова и Пальцева — финал их заочного противостояния. До матча «Спартака» и «Динамо» Александр Викторович в шоу «Коммент. Превью» заявил об отсутствии у махачкалинцев шансов на успех.
«Как бы они ни упирались, все равно не выстоят против такой группы атаки. Плюс “Спартак” не пропускает сейчас, там хороший вратарь. Вдруг читаю сегодня Шамиля Газизова (генерального директора “Динамо”. — Прим. “СЭ”): “Он знает, как “Спартак” обыграть. Все, красно-белым надо сдаваться”. Ну смешно же, комедия. Там знает, как обыгрывать “Спартак”, только Гаджи Гаджиев (президент “Динамо”. — Прим. “СЭ”). Он нигде не светится, а на самом деле руководит и тренирует команду. Самый квалифицированный президент в РПЛ», — заявил Бубнов в эфире.
После победы Пальцев припомнил эксперту его слова: «Бубнову привет хочу передать, который похоронил нас до игры и сказал, что шансов у нас нету. Передайте ему большой привет с Черданцевым на пару», — заявил футболист после матча.
Чуть позднее он еще раз поблагодарил Александра Викторовича: «Посмотрел вчера программу с Геничем и Бубновым. Они говорили, что у нас нет шансов. Особенно Бубнов. Спасибо ему за это. Хочется ему передать, что в нас можно верить хоть иногда», — заявил Пальцев в комментарии «СЭ».
Уже после этого защитник посетил «Коммент. Шоу» — и лично побеседовал с Бубновым. Получилось горячо. Ждем продолжения.
После 24-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, на счету команды 27 очков.