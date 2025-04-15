«Крути-крути, клоун». Пальцев поблагодарил Бубнова за мотивацию — легендарный эксперт жестко отреагировал

«Как бы они ни упирались, все равно не выстоят против такой группы атаки. Плюс “Спартак” не пропускает сейчас, там хороший вратарь. Вдруг читаю сегодня Шамиля Газизова (генерального директора “Динамо”. — Прим. “СЭ”): “Он знает, как “Спартак” обыграть. Все, красно-белым надо сдаваться”. Ну смешно же, комедия. Там знает, как обыгрывать “Спартак”, только Гаджи Гаджиев (президент “Динамо”. — Прим. “СЭ”). Он нигде не светится, а на самом деле руководит и тренирует команду. Самый квалифицированный президент в РПЛ», — заявил Бубнов в эфире.