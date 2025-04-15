Геннадий Орлов: «Краснодару» нужно было усиливаться, а взяли Смолова

«В “Зените” собраны опытнейшие игроки, добивавшиеся успехов и в прежних клубах. А у “Краснодара” футболисты раньше добивались больших побед? Мне самому любопытно. Плюс они же никого не купили. Надо было взять кого-то на усиление. А они взяли Смолова. Какая от него помощь сейчас? Для раздевалки только. Но игрок же нужен», — сказал Орлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.