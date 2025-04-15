Худший матч «Краснодара», «быки» не готовы к чемпионству. Десять наблюдений по разгрому от «Зенита»

«Зенит» устроил разгром «Краснодару» (4:1) в режиме карателя. Но это если смотреть на вещи буквально. На самом деле краснодарцы сами позволили «Зениту» слишком много. Давайте разбираться, что значит слово «слишком». Вот десять наблюдений.
1. Мурад Мусаев совершенно не тасовал состав и повторил набор футболистов из матча с «Акроном». Причем Кевин Ленини остался на лавке (в игре с тольяттинцами отсутствовал из-за дисквалификации). Его место в опорной зоне занял Никита Кривцов, который по этой весне прекрасно заменил Эдуарда Сперцяна на позиции «десятки», а теперь и в опорной зоне выглядит очень зрело. Вообще Кривцова можно назвать лучшим игроком «Краснодара» этой весной. На его счету победный гол «Факелу» и единственный мяч в ворота «Зенита», но главное — исключительная работоспособность и энергия.
Еще важный момент — Кайо в центре обороны. Бразилец заменил по ходу весны травмированного основного центрбека Тормену. Но Витор уже поправился и второй матч подряд остался на скамейке. В игре с «Акроном» решение Мусаева оправдалось — Кайо забил единственный гол в матче. Но с «Зенитом» к этому решению есть вопросы.
2. Тренерский штаб «Зенита» после проваленного матча с «Локо» внес значительные изменения. Мимович уступил место правого защитника Густаво Мантуану (но против «Локо» это изначально была вынужденная перестановка), а еще — и это стало главным решением Семака — вместо Кассьерры на поле появился Максим Глушенков. Еще маленький штрих — в начале матча Эракович действовал на позиции левого центрального защитника, а Нино — правым. Любопытное решение Семака, которое так и не сыграло.
3. «Краснодар» начал здорово. Атакующая группа высоко прессинговала, купировала короткий розыгрыш мяча и старалась действовать быстро в переходах владения. В итоге тот самый момент с голом Кривцова получился именно в быстром переходе, в результате которого Кордоба остался один на один с Эраковичем и как-то очень просто его продавил (странно называть это обыгрышем). Кривцову, надо сказать, с голом радикально повезло. Такой отскок от газона сложно продюсировать специально. Но победителей не судят. А Эракович к концу первого тайма переместился на позицию правого центрального защитника, поменявшись местами с Нино.
4. После гола «Краснодара» случилось странное. Гости откатились назад слишком радикально и совсем отказались от контригры. Забегая вперед: у «быков» в прошедшем матче — два удара в створ (худший результат сезона) и три удара в сторону ворот (тоже худший). Сложно сказать, почему вышло именно так, но по большому счету «Краснодара» после гола на поле не было. Худшие цифры по опасности созданных голевых моментов (0,58xG) и по владению мячом (45%) это красноречиво подтверждают. Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции с этим и не спорил: «Хорошее начало: забили, хорошо играли. Дальше наша ошибка была в том, что сыграли в более оборонительный футбол. Слишком прижались, а нужно было продолжать то, что получалось. Пропустили первый мяч — не хватило агрессии в средней части поля, дали пробить Глушенкову, не среагировали на добивание. Во втором мяче тоже ошибки одна за другой».
5. У меня складывается ощущение, что «Краснодар» слишком быстро забил. Мало того что это команда без чемпионского опыта, так еще и дающаяся игра совсем сбила с толку. Причем настолько сбила, что краснодарцы просто перестали сопротивляться. «Зенит» не делал чего-то экстраординарного — удар Глушенкова, после которого забил Мостовой, выглядел совсем обычно, но Агкацев сыграл неуверенно, а Гонсалес выключился и не добежал за своим игроком. Второй гол — отличный розыгрыш ситуации 3 в 2 от «Зенита» — и пас Мостового на Лусиано, которого потеряли в штрафной. Кайо оказался в полупозиции, а больше никто не успевал. Ну и Агкацев пропустил мяч, который прилетел прямо в него. Короче говоря, все сыграли плохо, но ключевое — «Зенит» не поймал «Краснодар» на переходе владения. Это была вполне обычная атака, где у гостей было численное преимущество на своей половине поля, но позиционный провал Кайо и Кривцова все решил.
6. Во втором тайме Мурад Мусаев пытался реагировать заменами (Ленини вышел вместо Черникова, Мозес — вместо Батчи, Петров — вместо Гонсалеса, а Смолов и Козлов заменили Олусегуна и Кривцова), но с моментами было хуже, чем с колбасой в советских магазинах. Пожалуй, самый реальный момент для второго гола случился после удара Олусегуна еще в концовке первого тайма. А во втором их просто не было. Только вдумайтесь: «Краснодар», лидирующий в чемпионате, за второй тайм не просто момента не создал, а даже по воротам не ударил. И это в ситуации, когда победа означала бы гандикап в 8 очков от второго места.
7. Ну, а «Зенит» второй тайм просто пользовался свободой розыгрыша мяча и отсутствием сопротивления. Мяч Глушенкова — огромный привет Кайо, который сломал линию офсайда (хотя у него было несколько секунд, чтобы сделать шаг вперед), а Луис Энрике просто уничтожил опорную зону «быков» и заодно Оласу. Кстати говоря, бразилец наконец-то показал умение включать игровую пассионарность. И выглядел Энрике действительно мощно.
8. Очевидно, что команда Мусаева просто не готова к чемпионству. Ни ментально, ни структурно, ни по ширине состава. Вылетевшего Виктора Са заменил Олусегун, который нестабилен, а Тормену — Кайо, допустивший две ключевые ошибки в игре с «Зенитом». Мы и до этого понимали, что состав краснодарцев не обеспечит качественную ротацию, но сейчас узкий набор исполнителей уже создает проблемы. И это краснодарцы еще не играют в Кубке. В конце концов, менеджмент краснодарцев зимой не усилил состав. Так почему от него нужно ждать победы? Ни победного опыта (у тренера и игроков), ни скамейки — ничего. Этот «Краснодар» не способен выиграть чемпионат. Он может только забрать отданное конкурентами, если вдруг те совсем растеряют форму. Очковых потерь еще будет много.
9. «Зенит», кстати, тоже не выглядит командой, которая способна безупречно пройти все оставшиеся матчи. Но ход Семака с Глушенковым вместо Кассьерры дает надежду, что скандалы в Санкт-Петербурге наконец-то уходят в прошлое. А мастерство там огромное. Мы все об этом знаем.
10. В любом случае «Спартак» и ЦСКА, находящиеся в пяти очках от первого места, должны за золото бороться. Просто потому, что в футболе за шесть туров до конца чемпионата может случиться разное. Например, «Динамо» после 24-го тура прошлого чемпионата отставало от первого места на девять очков, а в итоге заканчивало фаворитом борьбы за чемпионство.