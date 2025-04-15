Худший матч «Краснодара», «быки» не готовы к чемпионству. Десять наблюдений по разгрому от «Зенита»

4. После гола «Краснодара» случилось странное. Гости откатились назад слишком радикально и совсем отказались от контригры. Забегая вперед: у «быков» в прошедшем матче — два удара в створ (худший результат сезона) и три удара в сторону ворот (тоже худший). Сложно сказать, почему вышло именно так, но по большому счету «Краснодара» после гола на поле не было. Худшие цифры по опасности созданных голевых моментов (0,58xG) и по владению мячом (45%) это красноречиво подтверждают. Мурад Мусаев на послематчевой пресс-конференции с этим и не спорил: «Хорошее начало: забили, хорошо играли. Дальше наша ошибка была в том, что сыграли в более оборонительный футбол. Слишком прижались, а нужно было продолжать то, что получалось. Пропустили первый мяч — не хватило агрессии в средней части поля, дали пробить Глушенкову, не среагировали на добивание. Во втором мяче тоже ошибки одна за другой».