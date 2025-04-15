Гурцкая: не могу сказать, что «Спартак» плохо играл против махачкалинского «Динамо»

«Смотри, я тебе так скажу, здесь прекрасно сыграла Махачкала, и Биджиев настроил ребят здорово, первые 30 минут они шокировали. Но здесь результат не по игре. Второй тайм — они встали в штрафной и просто так получилось, что “Спартак” не забил ещё гол.