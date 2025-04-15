«Зенит» обратился в ЭСК РФС по эпизоду с неназначенным пенальти в матче с «Краснодаром»

«Зенит» просит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 48-й минуте матча с «Краснодаром», когда арбитр Павел Кукуян не назначил пенальти на Александре Черникове за фол на Андрее Мостовом в штрафной площади «быков». Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата».