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В «Динамо» Мх отреагировали на оскорбление Бубновым защитника команды Пальцева

Президент махачкалинского Динамо Гаджи Гаджиев отреагировал на оскорбления в адрес игрока Валентина Пальцева со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова.

Источник: Чемпионат.com

Ранее Бубнов говорил, что у дагестанцев нет шансов в матче со «Спартаком». В итоге «Динамо» обыграло красно-белых, после чего Пальцев передал Бубнову привет. В ответ на это эксперт обозвал футболиста клоуном и призвал его не устраивать цирк.

«Кроме смеха, высказывания Бубнова ничего не вызывают. Пусть это комментируют болельщики. Я поддерживаю Пальцева и тех, кто играет изо всех сил, отдаётся на поле вне зависимости от соперника. Для чего футболисты выходят на поле? Чтобы выиграть. Я был на стажировке в 1975 году у Севидова Александра Александровича в московском “Динамо”. Он говорил: “Есть характер — есть футболист, нет характера — нет футболиста”.

У Пальцева есть характер. Он может говорить эмоционально, но он говорит с открытой душой. Я не хочу говорить про Бубнова — он мог эмоционально вспылить. Меня волнует профессиональное отношение к делу. Пальцев — профессионал. Мы проигрываем чаще, чем выигрываем, но ребята играют изо всех сил. Для меня это важно как для руководителя», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Динамо Мх
4:1
Первый тайм: 3:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Франк Артига
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
(Гамид Агаларов)
26′
Джавад Хоссейннеджад
(Эгаш Касинтура)
30′
Гамид Агаларов
45′
Гамид Агаларов
78′
Химки
Антон Заболотный
(Петар Голубович)
57′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
49′
77
Темиркан Сундуков
62′
10
Джавад Хоссейннеджад
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
5
Джемал Табидзе
81′
99
Муталип Алибеков
71
Ян Дапо
19′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
66′
21
Абдулпаша Джабраилов
25
Гамид Агаларов
81′
28
Сердер Сердеров
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
14
Георгий Джикия
73′
29
Бони Амиан
11
Резиуан Мирзов
46′
17
Илья Берковский
18
Зелимхан Бакаев
46′
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
73′
7
Илья Садыгов
97
Бутта Магомедов
46′
9
Александр Руденко
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
16
Фолы
14
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти