В «Динамо» Мх отреагировали на оскорбление Бубновым защитника команды Пальцева

«Кроме смеха, высказывания Бубнова ничего не вызывают. Пусть это комментируют болельщики. Я поддерживаю Пальцева и тех, кто играет изо всех сил, отдаётся на поле вне зависимости от соперника. Для чего футболисты выходят на поле? Чтобы выиграть. Я был на стажировке в 1975 году у Севидова Александра Александровича в московском “Динамо”. Он говорил: “Есть характер — есть футболист, нет характера — нет футболиста”.



У Пальцева есть характер. Он может говорить эмоционально, но он говорит с открытой душой. Я не хочу говорить про Бубнова — он мог эмоционально вспылить. Меня волнует профессиональное отношение к делу. Пальцев — профессионал. Мы проигрываем чаще, чем выигрываем, но ребята играют изо всех сил. Для меня это важно как для руководителя», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.