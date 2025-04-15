Гурцкая: «Спартак» вкладывает бабки в игроков, чтобы не позориться в матчах с «Зенитом»

«Почему “Спартак” стал тратить деньги? Почему?! Или “Динамо”? Да потому что они хоть как-то хотят хоть как-то с “Зенитом” на равных играть. А для этого нужны топовые игроки. Попадают они с трансферами или не попадают — это уже вопрос к тому, кто этих игроков выбирает. И вот пример этого крашеного человека, испанца (имеется ввиду аргентинец Солари, — прим. “Чемпионата”), который, как я и говорил, ничего из себя не представляет…



Для “Спартака” разочарование, и они его выгонят очередной раз, но вопрос не в этом. А в том, что они вкладывают бабки, потому что не хотят позориться в матче с “Зенитом” и по пять пропускать», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».