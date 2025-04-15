В ЦСКА высказались за возвращение пива на стадионы

«Конечно, мы поддерживаем инициативу с возвращением пива на футбольные стадионы. Эта тема в повестке не нова, и аргументы остаются те же — успешный колоссальный опыт домашнего чемпионата мира и множество международных практик.



Исходя из них, мы чётко понимаем, что пиво никак не способствует алкоголизации болельщиков. Более того, зачастую в отсутствии возможности выпить немного пива на стадионе, как мы это привыкли делать при просмотре футбола в пабе, например, многие стараются вместить это самое пиво ещё до стадиона. Причём как раз по максимуму, про запас, чтобы хватило на всю дистанцию игры. И это заканчивается хуже. Уверены, многие болельщики были бы рады возвращению пива на стадионы.



Конечно, для клуба это и прямая финансовая выгода, и понятные рыночные деньги, которые клубам могут принести как прямые продажи, так и новые партнеры и спонсоры. А это, в свою очередь, даст клубам новую статью доходов, которых сейчас не так много, и это точно поспособствует развитию.



Поэтому мы только рады, что этот вопрос снова прозвучал в повестке. Надеемся, что этим обсуждение не ограничится», — приводит слова Брейдо пресс-служба ПФК ЦСКА.