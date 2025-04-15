Шаронов объяснил, какую проблему «Спартака» проявил матч с махачкалинским «Динамо»

«Я согласен с теми мнениями, что “Спартак” проиграл первые 20−30 минут, когда они пропустили два гола. Но это их заставила сделать Махачкала, потому что, если мы говорим про “Динамо”, у команды нет позиционной атаки как таковой. Они играют очень много длинными передачами, но очень хорошо организованы в среднем блоке, то есть они очень компактные. И хорошо работают в прессинге. То есть вот эти 20 минут “Динамо” не дало возможности “Спартаку” посадить их на их штрафную. Ведь если мы берем уровень игроков, естественно, что у “Спартака” они несоизмеримо выше. То есть вот эти 20 минут обозначили проблему “Спартака” — они не могли выйти из-под этого прессинга», — сказал Шаронов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».