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Шаронов объяснил, какую проблему «Спартака» проявил матч с махачкалинским «Динамо»

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов обозначил игровую проблему Спартака в недавнем матче с махачкалинским Динамо.

Источник: Чемпионат.com

Встреча 24-го тура РПЛ состоялась на минувших выходных. Красно-белые сенсационно уступили бело-голубым со счётом 1:2.

«Я согласен с теми мнениями, что “Спартак” проиграл первые 20−30 минут, когда они пропустили два гола. Но это их заставила сделать Махачкала, потому что, если мы говорим про “Динамо”, у команды нет позиционной атаки как таковой. Они играют очень много длинными передачами, но очень хорошо организованы в среднем блоке, то есть они очень компактные. И хорошо работают в прессинге. То есть вот эти 20 минут “Динамо” не дало возможности “Спартаку” посадить их на их штрафную. Ведь если мы берем уровень игроков, естественно, что у “Спартака” они несоизмеримо выше. То есть вот эти 20 минут обозначили проблему “Спартака” — они не могли выйти из-под этого прессинга», — сказал Шаронов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».