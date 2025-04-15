Гурцкая объяснил причину плохой игры «Спартака» в некоторых матчах

«А не кажется ли вам, что проблема “Спартака” именно в том, что мяч не доходит [до нападения]. Сопернику просто надо “отрезать” Барко одного, и плохая игра Барко приводит к тому, что “Спартак” не знает, что делать», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».