Глушаков — об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»

«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами… Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с “Химками” уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — сказал Глушаков «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что Артига намерен продолжить работу в РПЛ после ухода из «Химок». Испанский специалист возглавлял подмосковную команду с лета 2024 года.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки, 1506 зрителей
Главные тренеры
Франк Артига
Игорь Осинькин
Голы
Химки
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Крылья Советов
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
Составы команд
Химки
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти