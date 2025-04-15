Глушаков — об отставке Артиги: «Можете написать, что я слил очередного тренера»

«Артига отправлен в отставку? Пусть разбираются сами… Хотя можете написать, что Глушаков слил очередного тренера (смеется). Глушакова убрали — команда вылетела в первую лигу. Возможно, история повторится. Когда-то я такое с “Химками” уже проходил. Так что не на ту лошадку ставят! Появится ли Артига еще в российском футболе? Он нормальный специалист, но не для больших команд РПЛ, а для развития молодежного футбола», — сказал Глушаков «СЭ».