Игроки «Химок» бойкотировали тренировку из-за недовольства делами в клубе

13 апреля после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ Артига заявил об усталости игроков в связи с финансовой ситуацией в «Химках». По данным издания Sport Baza, у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.