Игроки «Химок» бойкотировали тренировку из-за недовольства делами в клубе

Однако после новости об уходе главного тренера команды Франка Артиги футболисты отказались от проведения тренировки на поле, вместо чего провели занятие в тренажерном зале, которое, по словам источника «СЭ», продлилось около десяти минут.
Франк Артига возглавлял «Химки» с лета 2024 года. Вместе с 48-летним испанцем клуб покинули его ассистенты Александр Димидко, Джозеп Техедо, Хосе Бермудес и Андони Сесма.
13 апреля после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ Артига заявил об усталости игроков в связи с финансовой ситуацией в «Химках». По данным издания Sport Baza, у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.
После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками. 14 апреля появлялась информация о том, что новым главным тренером команды после ухода Артиги станет Магомед Адиев.
Франк Артига
Игорь Осинькин
Антон Заболотный
(Дани Фернандес)
14′
Кирилл Печенин
54′
Иван Сергеев
(Кирилл Печенин)
75′
Игорь Дмитриев
(Владислав Шитов)
90+4′
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
18
Зелимхан Бакаев
90′
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
5
Данил Степанов
78′
2
Петар Голубович
72
Дани Фернандес
78′
99
Ориньо
17
Илья Берковский
65′
11
Резиуан Мирзов
22
Роберт Мехия
65′
29
Бони Амиан
90′
77
Алекс Корредера
83′
9
Александр Руденко
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
25
Кирилл Печенин
31′
5
Доминик Ороз
15
Николай Рассказов
72′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
49′
72′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
89′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
89′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
23
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
9
Фолы
13
0
Офсайды
0
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Сергей Цыганов
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти