«Локо» за пару минут перевернул сложный матч! Ауты Самошникова — это чит-код. Видео

«Ахмат» для «Локомотива» — обычно не самый сложный соперник. За предыдущие пять матчей москвичи забрали четыре победы и одну ничью. В августе 2024-го вообще забили пять безответных мячей в Грозном. Но в последнее время дела у «Локо» совсем не клеились, в то время как команда Сергея Ташуева, пусть и пока не выбралась из зоны стыков РПЛ, весной вообще никому не проигрывала. А вот теперь проиграла и не вышла в следующий полуфинал (этап 2) Пути регионов Кубка России! Хотя долго вела в счёте.