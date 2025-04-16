Дмитрий Гафин: «Может быть, Карасёв в детстве букву “д” не выговаривал»

Футболисты московского «Динамо» в минувшем 24-м туре чемпионата России по футболу неожиданно потеряли очки в выездном матче с ФК «Пари Нижний Новгород» (1:1), ранее проигравшим четыре игры подряд. Причем бело-голубые могли и вовсе потерпеть поражение, если бы их вратарь Андрей Лунёв не отбил пенальти на последних минутах. А в среду подопечных Марцела Лички ждет ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА. Первый был проигран со счетом 1:2. Между тем другое недавнее поражение от армейцев в рамках чемпионата (1:3) привело к судейскому скандалу — председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва, напомнив, что он постоянно ошибается против его команды. В интервью «Известиям» Гафин прокомментировал последние неудачи динамовцев, высказался о взаимоотношениях с Карасёвым и судействе в РПЛ.