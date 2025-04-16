Голкипер «Динамо» Махачкала Магомедов: я могу пропустить тренировку, если только умру

«В семь лет меня научили ездить на маршрутке. Тренировка начиналась в девять утра, поэтому вставал в семь, быстро завтракал и уже в полвосьмого был на остановке. В это время много людей ехало на работу, и мне приходилось доезжать до конечной и оттуда ехать в Астрахань, чтобы можно было присесть. Родители приучали к дисциплине, чтобы никогда не опаздывал на тренировки. У меня было правило в жизни: “Я могу пропустить тренировку, если только умру”. Дорога занимала час, учитывая утренние пробки», — сказал Магомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Динамо Мх
Даниил Денисов
10′
Уссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
16′
Нереализованные пенальти
Спартак
Хесус Мануэль Медина
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
80′
97
Даниил Денисов
45+4′
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
33′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
77′
19
Хесус Мануэль Медина
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
2′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
3′
89′
9
Ражаб Магомедов
22
Мохамед Аззи
77′
54
Илья Кирш
10
Джавад Хоссейннеджад
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Эгаш Касинтура
89′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
18
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти