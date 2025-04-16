РФС смягчил наказание вратарю за оскорбление судей и сломанную дверь

Вратарю «Пари НН» Никите Медведеву заменили один из двух матчей дисквалификации на условное наказание после апелляции клуба, сообщила пресс-служба РФС.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 10 апреля дисквалифицировал Медведева на два матча и оштрафовал на 60 тыс. руб.
Глава комитета Артур Григорьянц рассказал, что в протоколе матча с «Оренбургом» (1:2) зафиксированы нецензурные выражения вратаря в адрес официальных лиц, он также ударил и сломал дверь и бросил в сторону мусорный ящик.
Апелляционный комитет смягчил отстранение Медведева — он пропустит один матч, а по второму для него установлен испытательный срок до конца сезона. Штраф оставили в силе.
«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ, в 25-м туре клуб сыграет с «Локомотивом» 19 апреля.