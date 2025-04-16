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РФС смягчил наказание вратарю за оскорбление судей и сломанную дверь

Никиту Медведева отстранили на два матча после игры «Пари НН» с «Оренбургом» (1:2) — он выругался в адрес судей, а потом сломал дверь и отбросил мусорный бак. РФС решил, что наказание на второй матч будет условным.

Источник: РИА "Новости"

Вратарю «Пари НН» Никите Медведеву заменили один из двух матчей дисквалификации на условное наказание после апелляции клуба, сообщила пресс-служба РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 10 апреля дисквалифицировал Медведева на два матча и оштрафовал на 60 тыс. руб.

Глава комитета Артур Григорьянц рассказал, что в протоколе матча с «Оренбургом» (1:2) зафиксированы нецензурные выражения вратаря в адрес официальных лиц, он также ударил и сломал дверь и бросил в сторону мусорный ящик.

Апелляционный комитет смягчил отстранение Медведева — он пропустит один матч, а по второму для него установлен испытательный срок до конца сезона. Штраф оставили в силе.

«Пари НН» занимает 14-е место в РПЛ, в 25-м туре клуб сыграет с «Локомотивом» 19 апреля.