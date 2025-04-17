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Президент РПЛ высказался о бойкоте тренировок игроками «Химок» перед матчем с «Зенитом»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о ситуации в подмосковных Химках.

Источник: Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что в клубе есть долги по зарплате, а игроки бойкотируют тренировки. В ближайшем туре чемпионата России «Химки» сыграют с санкт-петербургским «Зенитом» 20 апреля.

«Руководство футбольного клуба “Химки” допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.

Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.