Президент РПЛ высказался о бойкоте тренировок игроками «Химок» перед матчем с «Зенитом»

«Руководство футбольного клуба “Химки” допустило ряд управленческих ошибок. Основной состав команды фактически не готовится к матчу. По-человечески могу понять настроение ребят, но это ненормальная ситуация. Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип.



Завтра лично поеду на встречу с командой, будем вместе искать выход из сложившейся ситуации. Предварительно у меня был разговор с руководством клуба», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.