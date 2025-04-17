«Зенит» продлил контракт с «Фенербахче» на три года

«Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта. Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины», — говорится в сообщении «Зенита».