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«Зенит» продлил контракт с «Фенербахче» на три года

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Петербургский «Зенит» объявил о продлении соглашения о сотрудничестве с турецким «Фенербахче» на три года, сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.

Источник: Спорт РИА Новости

Предыдущее соглашение было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, средства от которого пошли на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта. Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины», — говорится в сообщении «Зенита».

«Зенит» и «Фенербахче» 15 ноября провели товарищеский матч в Стамбуле, в котором победу одержали хозяева со счетом 2:1.

«Фенербахче» — 19-кратный чемпион Турции, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны.