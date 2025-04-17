«Зенит» продлил контракт с «Фенербахче» на три года

Предыдущее соглашение было подписано в марте 2023 года после благотворительного матча, средства от которого пошли на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.
«Согласно договоренности, партнеры продолжат взаимодействие на уровне первых мужских и женских команд, клубных академий, а также начнут обмениваться опытом в других видах спорта. Новый документ также подразумевает, что стороны будут активно сотрудничать в области маркетинга, бизнеса и спортивной медицины», — говорится в сообщении «Зенита».
«Зенит» и «Фенербахче» 15 ноября провели товарищеский матч в Стамбуле, в котором победу одержали хозяева со счетом 2:1.
«Фенербахче» — 19-кратный чемпион Турции, семикратный обладатель Кубка и девятикратный победитель Суперкубка страны.