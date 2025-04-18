Дзюба готовится притормозить «Спартак», ЦСКА — влететь в чемпионскую гонку, «Зенит» — сыграть с дублем «Химок». В РПЛ затишье перед бурей

Но армейцы хороши тем, что умеют сосредотачиваться на конкретном моменте и выжимать свое даже в матчах, в которых не особо прет. Сейчас от красно-синих требуется то же самое — во встрече с «Крыльями» они будут фаворитами. Но самарцы наконец-то ожили и прервали кошмарную серию. Рабочее место Игоря Осинькина пока спасено, да и разгром «Локомотива» намекает, что эта команда на многое способна. Но ЦСКА играет в куда более прагматичный и выверенный футбол, в отличие от красно-зеленого соседа. Продраться через армейскую оборону будет сложно даже Ивану Сергееву. К тому же в атаке у ЦСКА, как выяснилось, есть кому ответить.