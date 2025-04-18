«Химки» не расторгли контракт с Франком Артигой

Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов. Артига не хочет скандальных ситуаций — хочет нормально договориться с клубом без привлечения третьих сторон. Но можно долго ждать. Если одна сторона не будет идти навстречу, придётся обратиться к тем, кто обяжет, — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.