Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юран: хочется, чтобы чемпионом стал «Спартак». Но по-спортивному победит «Зенит»

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

Он признался, что хочет победы «Спартака» в РПЛ. Однако по-спортивному объективно считает, что фаворит чемпионата страны — «Зенит».

«Мне задавали вопрос, кто станет чемпионом. Я говорю: хотелось бы, чтобы “Спартак”. Но оцениваю профессионально, по-спортивному, поэтому — “Зенит”, — приводит слова Сергея Юрана интернет-портал LiveSport.

Напомним, «Спартак» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков. «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата, отставая от «быков» всего на два очка.